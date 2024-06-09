إيلون ماسك: تسلا لن تطلق النسخة الأحدث من الطراز “واي”

أفاد الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، إيلون ماسك، بأن شركته للسيارات الكهربائية لن تطلق النسخة الأحدث من الطراز “واي” هذا العام. حسب “رويترز”.

وقال ماسك في منشور على موقع “إكس”، “لن يصدر طراز (واي المحدّث) هذا العام”، مضيفا أن “تسلا” تطوّر سياراتها باستمرار، وبالتالي “حتى السيارات الأحدث بستة أشهر ستكون أفضل قليلا”.

واتسم تحديث “تسلا” لطرازاتها القديمة بالبطء، إذ كبحت أسعار الفائدة المرتفعة شهية المستثمرين للإقبال على المشتريات غالية الثمن، بينما تُنتج شركات منافسة في الصين، أكبر مصنع للسيارات في العالم، طرازات أقل ثمنا.

وتراجعت عمليات تسليم السيارات عالميا لـ”تسلا” في الربع الأول للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات.