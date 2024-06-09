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فريق التحرير

9 يونيو 2024

الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة بالسعودية بـ48 درجة

محليات
الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة بالسعودية بـ48 درجة معالم من الأحساء

سجلت الأحساء وحفر الباطن، أعلى درجة حرارة في السعودية اليوم بـ 48 درجة مئوية، فيما سجلت الخرج وعرفات 47 درجة، وجاءت الباحة كأقل درجة حرارة في السعودية اليوم بـ 31 درجة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد أن يكون طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية.

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ولا تزال الفرصة مهيأه لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من منطقة حائل.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

 

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