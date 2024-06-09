“أرامكو” تعلن هيكل ملكية الشركة بعد الطرح

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” اليوم الأحد، عن هيكل ملكية الشركة بعد الطرح، وفقًا للتخصيص النهائي للطرح المسوق بالكامل لـ 1.545 مليار سهم، والذي تم بموجبه تخصيص غالبية الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين خارج السعودية بتاريخ اليوم الموافق 9 يونيو الجاري، تمتلك الفئات التالية من الجمهور أسهمًا بالشركة.

وذكرت “أرامكو” في بيان لها اليوم الأحد، أن المستثمرين من المؤسسات الدولية يمتلكون حوالي 0.73% من الأسهم المُصدرة، فيما يمتلك المستثمرون من المؤسسات المحلية حوالي 0.89% من الأسهم المُصدرة، والأفراد يمتلكون حوالي 0.76% من الأسهم المُصدرة.

ملكية باقي المساهمين

وتشكّل نسبة ملكية باقي المساهمين في الشركة، بما في ذلك حكومة السعودية حوالي 97.62% من الأسهم المُصدرة.

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ويشمل المستثمرون من المؤسسات الدولية والمحلية المؤسسات التي قامت بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي أو الطرح أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.

وأشارت الشركة إلى أنهم يشملون المستثمرين الأفراد الأشخاص، بمن فيهم الاشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية (باستثناء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الاشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين)، الذين قاموا بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي أو الطرح أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.

باقي أسهم الشركة

وأضافت أن باقي أسهم الشركة تشمل الأسهم المملوكة من الحكومة، والأسهم التي اشترتها الشركات المملوكة من الحكومة أو التابعة أو المرتبطة بالحكومة، أو الأسهم التي تم تحويلها لها، والأسهم المملوكة من قبل التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين، بالإضافة إلى 163.76 مليون سهم مملوكة كأسهم خزينة.

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وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” هذا اليوم الأحد إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

وكانت “أرامكو” أعلنت أمس الجمعة، عن السعر النهائي للطرح الثانوي العام لأسهم الشركة العادية التي بلغت 1.545 مليار سهم، مثلت نحو 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.