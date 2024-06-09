“أرامكو” تعلن هيكل ملكية الشركة بعد الطرح

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

9 يونيو 2024

“أرامكو” تعلن هيكل ملكية الشركة بعد الطرح

اقتصاد
“أرامكو” تعلن هيكل ملكية الشركة بعد الطرح

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” اليوم الأحد، عن هيكل ملكية الشركة بعد الطرح، وفقًا للتخصيص النهائي للطرح المسوق بالكامل لـ 1.545 مليار سهم، والذي تم بموجبه تخصيص غالبية الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين خارج السعودية بتاريخ اليوم الموافق 9 يونيو الجاري، تمتلك الفئات التالية من الجمهور أسهمًا بالشركة.

وذكرت “أرامكو” في بيان لها اليوم الأحد، أن المستثمرين من المؤسسات الدولية يمتلكون حوالي 0.73% من الأسهم المُصدرة، فيما يمتلك المستثمرون من المؤسسات المحلية حوالي 0.89% من الأسهم المُصدرة، والأفراد يمتلكون حوالي 0.76% من الأسهم المُصدرة.

ملكية باقي المساهمين

وتشكّل نسبة ملكية باقي المساهمين في الشركة، بما في ذلك حكومة السعودية حوالي 97.62% من الأسهم المُصدرة.

اقرأ أيضًا: “إيداع” تعلن إضافة الأوراق المالية لـ”أرامكو”

ويشمل المستثمرون من المؤسسات الدولية والمحلية المؤسسات التي قامت بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي أو الطرح أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.

وأشارت الشركة إلى أنهم يشملون المستثمرين الأفراد الأشخاص، بمن فيهم الاشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية (باستثناء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الاشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين)، الذين قاموا بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي أو الطرح أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.

باقي أسهم الشركة

وأضافت أن باقي أسهم الشركة تشمل الأسهم المملوكة من الحكومة، والأسهم التي اشترتها الشركات المملوكة من الحكومة أو التابعة أو المرتبطة بالحكومة، أو الأسهم التي تم تحويلها لها، والأسهم المملوكة من قبل التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين، بالإضافة إلى 163.76 مليون سهم مملوكة كأسهم خزينة.

اقرأ أيضًا: تداول تحتسب نسبة التذبذب لسهم “سمو” على أساس 39.10 ريال لزيادة رأس مالها بنسبة 33%

وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” هذا اليوم الأحد إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

وكانت “أرامكو” أعلنت أمس الجمعة، عن السعر النهائي للطرح الثانوي العام لأسهم الشركة العادية التي بلغت 1.545 مليار سهم، مثلت نحو 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.

تابعنا: