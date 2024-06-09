“الأحلام” قد تكون سبب في معرفة المستقبل

كشفت دراسة جديدة أن الخلايا العصبية التي تنشط داخل مركز الذاكرة في الدماغ في أثناء النوم، قد لا تكون مجرد إعادة النظر في تجارب الماضي، بل ممكن أن تتطلع إلى المستقبل، وتتدرب على نشاط لم يحدث بعد.

وقام فريق بقيادة باحثين من جامعة ميشيغان وفقًا لمجلة “نيتشر”، بتحليل قراءات موجات الدماغ من الفئران خلال أوقات اليقظة وأوقات النوم، حيث أُخِذَت القراءات قبل وفي أثناء وبعد مواجهة الحيوانات لتحديات المتاهة من أجل تقييم تفضيلات الخلايا العصبية في أثناء وجودها خارج المتاهة، مثل فترات الراحة.

وقال عالم الأعصاب كاليب كيمير من جامعة ميشيغان: “لقد تعاملنا مع هذا التحدي من خلال ربط نشاط كل خلية عصبية على حدة بنشاط الخلايا العصبية الأخرى جميعها”، وأضاف “أن القدرة على تتبع تفضيلات الخلايا العصبية حتى دون وجود حافز كانت بمنزلة إنجاز مهم بالنسبة لنا.”

وبينت الدراسة أنه بامكان الفريق أيضًا العمل بشكل عكسي ورسم خريطة لنشاط الخلايا العصبية إلى نقاط في المتاهة بينما كانت الفئران نائمة، وعندما أُعيدت الفئران للمتاهة بعد النوم، كان النشاط العصبي الذي قِيس في أثناء سباتها ينبئ إلى حد ما بالطرق الجديدة التي استكشفت بها الفئران محيطها، لم تكن التطابقات دقيقة، ولكنها كانت قريبة بما يكفي للتلميح إلى وجود علاقة بين الأحلام والنوايا المستقبلية.