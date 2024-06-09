اتحاد عذيب “قو للاتصالات” توصي بتوزيع أرباح نقدية لأول مرة في تاريخها بعد أن تجاوزت إيراداتها المليار ريال

نسبة نمو وصلت إلى 61% وصافي أرباح سنوية تاريخية 193 مليون ريال بنسبة نمو 358%

أعلنت شركة اتحاد عذيب (قو للاتصالات) عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2024م، التي أظهرت ارباحاً سنوية للعام الثاني على التوالي واستمرارًا لتحسن الأداء المالي والتشغيلي للشركة.

كشفت النتائج المالية للشركة عن تسجيل إيرادات تجاوزت مليار ريال، بنسبة نمو 61% ، وإجمالي أرباح بلغت 305.5 مليون ريال، بزيادة بلغت 67%، وأرباح تشغيلية بلغت 199 مليون ريال، بزيادة بلغت 244%، وصافي أرباح سنوية غير مسبوقة بلغت 193 مليون ريال، مقارنة بـصافي ربح 42 مليون ريال التي تمثل زيادة بنسبة 358% مقارنة بالعام المالي السابق. كما أعلنت الشركة عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023-24 بنسبة 3% من قيمة السهم الاسمية.

من ناحية الأداء المالي ركزت الشركة على زيادة الربحية وترشيد التكاليف و تحسين الموقف المالي للشركة، حيث تمكنت الشركة من زيادة راس المال بمبلغ 250 مليون ريال سعودي والذي سينعكس إيجابا على نمو الشركة المستقبلي ، بالإضافة إلى الاستمرار في معالجة المديونيات حيث وقعت الشركة اتفاقية مع شركة “توال” لتسوية جميع الأرصدة والمستحقات، وتحويل ملكية أبراج الاتصالات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تسوية مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، مما أسفر عن شطب 64 مليون ريال من المستحِقّات الحكومية المتنازع عليها بالإضافة إلى سداد مبلغ 63.8 مليون ريال بالتقسيط على سبع سنوات ابتداءً من 2025‏ ، كما شهدت الشركة تحسنا ملحوظاً في التدفقات النقدية نتيجة تحسن التحصيل من العملاء مما انعكس ايجابا على القيمة النقدية المتوفرة للشركة.

وفي هذا الخصوص، و علٌق رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب (قو للاتصالات) الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى بأن النتائج عكست استمرار التطور في أداء الشركة المالي والتشغيلي مما سينعكس إيجابا على مساهمي الشركة وأن الشركة مستمرة في مسيرتها وتحقيق أهداف إستراتيجية التحول والمساهمة في تحقيق طموح رؤية 2030 في قطاع الاتصالات. واضاف الدكتور عيسى ان توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة جاء لتعزيز استثمارات مساهمينا بعد تحقيق إيرادات وربحية تاريخية ، ويعكس استدامة ربحية ونمو الشركة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد عذيب (قو للاتصالات) يحيى بن صالح آل منصور أن تحقيق الشركة لهذه الأرباح التشغيلية السنوية التاريخية للعام الثاني على التوالي جاء نتيجة الاستمرار في تنفيذ استراتيجية التحول للشركة وأداء فريق العمل المتميز ، وأضاف آل منصور أن “قو للاتصالات” ماضية في تعزيز ريادتها في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمساهمة في تطور التحول الرقمي بما يجاري خِطَّة الشركة لتعزيز قدرتها التنافسية ورفع حصتها السوقية.

وقال آل منصور :” ندرك في إدارة الشركة أن استمرارية تحقيق النجاح والأرباح في قطاع تنافسي يمثل تحدياً كبيرا ؛ إلا أننا نجحنا في ذلك وحققنا أرباحاً تاريخية ، وسنواصل بإذن الله هذا النجاح خلال الفترة المقبلة بتطوير استراتيجيات اكثر طموحاً والدخول في أسواق جديدة لمواكبة تطلعات مساهمينا ومشتركينا والاستمرار في مواكبة رؤية 2030 وتحقيق أهداف استراتيجية التحول.

الجدير بالذكر أن الشركة حققت العديد من الإنجازات في العام المالي المنتهى في 31 مارس 2024 منها :

تنفيذ سياسة “الموظف أولاً”، حيث تجاوزت نتائج استطلاع رضا الموظفين وصحة بيئة العمل 84٪، ما يجعل الشركة من أفضل بيئات العمل في المملكة.

إطلاق خدمة الجيل الخامس لقطاع الأعمال كأول شبكة في المملكة مخصصة لقطاع الأعمال بأعلى مستويات الأداء.

توقيع عدة شراكات استراتيجية كان من اهمها توقيع مذكرة تفاهم مع أرامكو الرقمية للتعاون في تقنيات الجيل الخامس.

حصلت شركة قو للاتصالات على ترخيص خدمة الحوسبة السحابية تصنيف الفئة (ج) من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الذي يعد أعلى تصنيف تمنحه الهيئة لمقدمي خدمة الحوسبة السحابية، مما يؤكد أن سحابة قو قد حققت جميع ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية.

الحصول على شهادة تصنيف Tier-3 operational لمركز البيانات والذي يعكس اعلى معايير الجودة لمراكز البيانات.

شاركت الشركة في المؤتمر التقني الأضخم عالميًا “ليب” لعام 2024 كراعي بلاتيني.

تؤكد هذه النتائج والإنجازات على التزام شركة اتحاد عذيب (قو للاتصالات) بتعزيز مكانتها في السوق وتقديم أفضل الخِدْمَات لعملائها، مما يضمن نموًا مستدامًا في المستقبل.