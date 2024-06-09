متعددة الاستخدامات.. منصة صواريخ روسية جديدة تظهر في أوكرانيا

تداولت بعض مواقع الإنترنت مؤخرا مقطع فيديو يظهر منصة صاروخية روسية جديدة، تم اختبارها خلال المعارك في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وتبعا لروسيا اليوم، فإن المنصة الجديدة المُتعددة الاستخدامات أطلق عليها اسم “Capricorn-1″، أنتجتها شركة أسلحة روسية خاصة، وتم اختبارها خلال العملية العسكرية الخاصة، ويمكنها إطلاق صواريخ من عيار 122 ملم.

وتتميز المنصة بسهولة نقلها وتثبيتها في أي مكان خلال المعارك، إذ حصلت على قاعدة محمولة على 3 أرجل يمكن التحكم بأطوالها، كما يمكن التحكم بزاوية ميلان القاعدة في اتجاهات مختلفة لتسهيل عملية التسديد.

ويمكن تجهيز هذه المنصة بأجهزة تسديد ومناظير متنوعة، وبالإمكان استعمالها كمنصة لإطلاق الصواريخ وذخائر الأسلحة المضادة للدروع، أو استخدامها كمدفع ميداني صغير.