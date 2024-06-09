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فريق التحرير

9 يونيو 2024

“وقت اللياقة” توزع 50.8 مليون ريال أرباحًا نقدية عن الربع الأول من 2024
اقتصاد
“وقت اللياقة” توزع 50.8 مليون ريال أرباحًا نقدية عن الربع الأول من 2024

أعلنت شركة لجام للرياضة “وقت اللياقة” اليوم الأحد، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغبر عادية (الاجتماع الأول).

وأوضحت شركة “وقت اللياقة” أن عموميتها وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بأكثر من 50.8 ممليون ريال على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بواقع 0.97 ريال للسهم ما يعادل 9.7% من القيمة الاسمية للسهم.

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وأشارت إلى أن ذلك على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء بصرف الأرباح بتاريخ 25 يونيو 2024م.

وذلك بتحويلها إلى الحسابات الاستثمارية من خلال أعضاء الحفظ عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية، ولضمان إيداع الأرباح في الحسابات الاستثمارية دون تأخير.

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