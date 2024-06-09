رئيس هيئة الطيران المدني: صالة مطار الطائف الجديدة ستُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات

قال رئيس هيئة الطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، إن الصالة الدولية الجديدة بمطار الطائف، ستُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات لأكثر من مليون مسافر، سواء بالنسبة للحُجاج أو المُعتمرين أو السياح أو المواطنين أو المُقيمين.

وأشار رئيس هيئة الطيران المدني، في لقاء له على قناة الإخبارية، إلى أن الصالة تُضاعف سعة المطار من 550 ألف مُسافر، إلى أكثر من مليون ومئة مُسافر، كذلك سعة الصالة تصل إلى حوالي 6400 متر مُربع، بها تسع منصات لاستقبال المُسافرين، 20 منصة بين القدوم والمغادرة للجوازات، وثلاث منصات للتفتيش وسيور الأمتعة، وكذلك مواقف لطائرات عارضة البدن، حيث سيصبح إجمالي مواقف الطائرات في المطار 13 موقف، منها ثلاث طائرات تسمى الكود إي أو طائرات عريضة البدن.