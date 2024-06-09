أكثر من 7.5 مليار ريال قيمة الصفقات بالبورصة العقارية خلال أسبوع

شهدت البورصة العقارية خلال أسبوع 6967 صفقة، بقيمة تجاوزت الـ 7.58 مليار ريال، لمساحة متداولة بلغت أكثر من 29.25 مليون متر مربع.

وخلال أسبوع سجل أعلى سعر للمتر عبر البورصة العقارية 130 ألفا ريالاً، فيما كان متوسط السعر للمتر المربع الواحد 259 ريالاً.

الأحياء الأكثر تداولاً

سيطرت أحياء الرياض خلال أسبوع من التداول على قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية.

وجاء في صدارة القائمة حي الجنادرية بأكثر من 178.1 مليون ريال، يليه حي نمار بـ 174.4 مليون ريال، ثم حي الرمال بـ 165.1 مليون ريال، يليه حي النظيم بأكثر من 75.1 مليون ريال، ثم حي الوسام بصفقات تجاوزت 35.7 مليون ريال.