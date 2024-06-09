“صيانة الدستور” ينهي التدقيق في أهلية مرشحي انتخابات إيران

أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني، انتهاء التدقيق في أهلية المرشحين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وقال المتحدث باسم المجلس، هادي طحان نظيف، في منشور له عبر منصة “إكس”، إنه “مع الانتهاء من التحقق من مؤهلات المرشحين للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في مجلس صيانة الدستور، تم إرسال قائمة المرشحين المؤهلين إلى وزارة الداخلية”.

يُذكر أن المجلس قام باستبعاد قائمة طويلة من المرشحين في الانتخابات السابقة، لا سيما مرشحي التيار الإصلاحي وحلفائهم المعتدلين من سباق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.