خبراء محليون ودوليون لتقييم المشاريع المشاركة في جائزة ميثاق الملك سلمان العمراني

أعلنت هيئة فنون العمارة والتصميم، عن بدء أعمال مرحلة تقييم المشاريع المُشاركة في جائزة ميثاق الملك سلمان العمراني، بهدف الاحتفاء بالمشاريع العمرانية التي تبنت قيم الميثاق وأظهرت التميز في تنفيذها، وتحفيز الممارسين والمختصين إلى تبنيها ضمن مخرجاتهم العمرانية، والعمل على خلق بيئة تنافسية ينتج عنها مخرجات ذات جودة عالية.

وتأتي هذه المرحلة ضمن مراحل الجائزة الرئيسية لتشمل فرز وتقييم المشاريع المشاركة في مسارات الجائزة المحددة، وهي: مسار “المشاريع المبنية” لأصحاب المشاريع وشركات التصميم المعماري، ومسار “المشاريع غير المبنية” لشركات التصميم المعماري، ومسار “مشاريع الطلاب” لطلاب الجامعات، وامتدت فترة التسجيل إلى مُنتصف شهر فبراير، حيث استقبلت المنصة العديد من المشاركات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والطلاب.

واعتمدت الهيئة بالتزامها من خلال الجائزة على تطبيق أعلى معايير الفرز حيث حرصت الهيئة على اختيار نخبة من الخبراء في اللجان الخاصة بالتقييم والتحكيم، كما أوضحت الهيئة بأن عملية التقييم تتم عبر مجموعة من الإجراءات والمُمارسات عبر خبراء ومختصين سعوديين ومحلين ودوليين، بدءًا من فرز المشاركات، وانتقالًا إلى تقييم المشاركات فنيًا حسب مساراتها وطبيعة التقييم لكل مسار، تليها بعد ذلك مرحلة التقييم من قبل لجنة التحكيم لإعداد القائمة القصيرة وتحديد المشاريع الفائزة.

وتم مرحلة التقييم والفرز من قبل لجنة تضم 30 خبيرأ محلي ودولي من المقيمين الفنيين وذلك للخروج بقائمة مطوّلة من المشاركات، وانتقالًا إلى تقييم المشاركات فنيًا حسب كل مسار ومعايير التقييم لكل مسار، حيث تعتمد اللجنة على عقد زيارات ميدانية لتقييم المشاريع المشاركة في مسار المشاريع المبنية، وعقد اجتماعات ومقابلات لتقييم المشاركات في مسار المشاريع غير المبنية ومسار مشاريع الطلاب. يشرف على هذه المرحلة مجموعة من المقيّمين الفنيين المختصين في مجال العمارة والتصميم ليتولوا تقييم المشاركات وفق المعايير المعلنة والمستمدة من القيم الست لميثاق الملك سلمان العمراني: الأصالة، الاستمرارية، الاستدامة، الابتكار، ملاءمة العيش ومحورية الإنسان.

في مرحلة التقييم النهائية من قبل لجنة التحكيم، يتم عرض نتائج التقييم من خلال تقارير مفصلة للمشاركات على لجنة التحكيم المكونة من سبعة خبراء ومختصين دوليين في مجال العمارة والتصميم والذين حرصت الهيئة على اختيارهم لإعداد القائمة القصيرة وتحديد المشاريع الفائزة من بينها والإعلان عنها في الحفل الختامي والاحتفاء بها وتتويجها بجائزة الميثاق.

الجدير بالذكر أن جائزة الميثاق انطلقت في نهاية شهر ديسمبر من العام 2023، ويذكر أن هيئة فنون العمارة والتصميم أعلنت عبر قنواتها الرسمية خلال شهر أبريل عن تفاصيل لجنة التحكيم في الجائزة والمكونة من سبعة خبراء ومختصين دوليين، وهم: “د. أدريان لحود” عميد كلية العمارة في الكلية الملكية للفنون في لندن، البروفسور باري بيردغول، بروفيسور في تاريخ الفن بجامعة كولومبيا، وعضو في لجنة تحكيم جائزة بريتزكر في العمارة، “كريس تشوا” مدير شركة أوتكومست لاستشارات استراتيجية المدن، “البروفيسورة سادي مورغان” شريك مؤسس ومدير لشركة دي آر إم إم، “البروفسور سام جاكوبي” رئيس قسم الأبحاث ومدير مختبر التصميم والتعليم الآلي في الكلية الملكية للفنون في لندن، “د. ماركوس ياتش” شريك التصميم والمدير الإبداعي العالمي في شركة مارثا شوارتز بارتنرز، “تارو تسوروتا” معماري، حائز على العديد من الجوائز في لندن وعضو لجنة تحكيم في كثير من الجوائز ورئيس جائزة المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين “أفضل منزل لعام 2022”.