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9 يونيو 2024

“الجنادرية” أكثر الأحياء تداولاً بالبورصة العقارية بـ 27.6 مليون ريال

اقتصاد
“الجنادرية” أكثر الأحياء تداولاً بالبورصة العقارية بـ 27.6 مليون ريال

شهدت البورصة العقارية اليوم الأحد 958 صفقة، بقيمة تجاوزت الـ 1.23 مليار ريال، لمساحة متداولة وصلت إلى أكثر من 9.2 مليون متر مربع.

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وأظهر موقع البورصة العقارية اليوم الأحد، أن أعلى سعر سجل للمتر بلغ 27544 ريالاً فيما كان متوسط السعر 132 ريالاً للمتر المربع.

الأحياء الأكثر تداولاً

تصدر حي الجنادرية في الرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية بقيمة صفقات تجاوزت الـ 27.6 مليون ريال.

وضمت قائمة الأحياء الأكثر تداولاً حي الوسام بالرياض بقيمة تجاوزت 9.1 مليون ريال، يليه حي نمار في الرياض بقيمة 8.8 مليون ريال، ثم حي وادي تاره بخميس مشيط بقيمة وصلت لأكثر من 8.4 مليون ريال، ثم حي الغنامية بعنيزة بقيمة 1.7 مليون ريال.

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