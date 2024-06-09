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9 يونيو 2024

عجز الميزانية الإسرائيلية يسجل 7.2% خلال مايو

اقتصاد
عجز الميزانية الإسرائيلية يسجل 7.2% خلال مايو An employee of Bank of Israel holds new 50 Shekels' bills during a press conference at the bank's headquarters in Jerusalem on September 10 2014. The 50 Shekels (about 13 US dollars) bill carries the image of late Jewish poet Shaul Tchernichovsky and be released in the market in the upcoming weeks. AFP PHOTO/MENAHEM KAHANA (Photo by Menahem KAHANA / AFP)

أعلنت وزارة المالية، عن تسجيل إسرائيل، عجزا في الميزانية قدره عشرة مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) في مايو.

وشددت الوزارة، على ارتفاع الإنفاق نتيجة للحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة، حيث بلغ الإنفاق على الحرب، التي بدأت في أكتوبر الماضي 70 مليار شيكل.

وعلى مدى الأشهر الاثني عشر السابقة، ارتفع العجز إلى 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في مايو مقابل سبعة في أبريل، متجاوزا الهدف البالغ 6.6 % لعام 2024 بأكمله.

ومع ذلك، قفزت إيرادات الضرائب في مايو 19.3 بالمئة، وارتفع الدخل من الضرائب 0.3 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024.

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