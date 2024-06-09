عجز الميزانية الإسرائيلية يسجل 7.2% خلال مايو

أعلنت وزارة المالية، عن تسجيل إسرائيل، عجزا في الميزانية قدره عشرة مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) في مايو.

وشددت الوزارة، على ارتفاع الإنفاق نتيجة للحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة، حيث بلغ الإنفاق على الحرب، التي بدأت في أكتوبر الماضي 70 مليار شيكل.

وعلى مدى الأشهر الاثني عشر السابقة، ارتفع العجز إلى 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في مايو مقابل سبعة في أبريل، متجاوزا الهدف البالغ 6.6 % لعام 2024 بأكمله.

ومع ذلك، قفزت إيرادات الضرائب في مايو 19.3 بالمئة، وارتفع الدخل من الضرائب 0.3 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024.