ضبط 19 مخالفا لنظام البيئة في عدد من المناطق خلال أسبوع

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة رعي بمحمية الملك سلمان الملكية ومخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار في أراضي الغطاء النباتي وآخر لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في منطقة حائل، ومخالفا لنظام البيئة لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية

كما ضبطت 5 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في منطقة مكة المكرمة ومخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب.

وضبطت آخر لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة برمي مخلفات صناعية في غير الأماكن و4 مخالفين لنظام البيئة لاقتنائهم وعرضهم كائنات فطرية مهددة بالانقراض

وأعلنت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة