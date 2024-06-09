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9 يونيو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: ألمانيا تسدد فواتير تاريخية لإسرائيل ولن تعترف بفلسطين

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: ألمانيا تسدد فواتير تاريخية لإسرائيل ولن تعترف بفلسطين

الوئام – خاص

تحقق فلسطين خطوات دبلوماسية جديدة على الساحة الدولية باعتراف العديد من الدول الأوروبية بها ما وضع إسرائيل في موقف حرج.

وخلال الساعات الماضية كشف استطلاع للرأي أن 40% من الألمان يؤيدون الاعتراف بفلسطين كدولة، في حين عارض 27% من الألمان الأمر، بحسب ما أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد “يوجوف” لقياس مؤشرات الرأي.

ألمانيا لن تعترف بالدولة الفلسطينية

ومن جانبه يقول أشرف العشري الكاتب والمحلل السياسي، إن ألمانيا لن تعترف بالدولة الفلسطينية مطلقًا وذلك على الرغم من التأييد الأوروبي والدولي الذي حققته فلسطين نتيجة الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة.

ويضيف “العشري” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن ألمانيا تسدد فواتير تاريخية لإسرائيل بعد اتهامها بمحرقة ضد اليهود إبان حقبة هتلر في الحرب العالمية الثانية.

ويتابع الكاتب والمحلل السياسي: “وبالتالي كل ما تفعله ألمانيا توفر الحق بالباطل عبر تقديم التأييد الكامل لإسرائيل حتى في جرائمها داخل قطاع غزة ولم يصل الأمر إلى هنا بل قدمت دعما عسكريا لإسرائيل”.

حالة واحدة للاعتراف

ويؤكد “العشري” خلال حديثه، أن ألمانيا لن تعترف بالدولة الفلسطينية إلا إذا العالم كله والأمم المتحدة ومجلس الأمن أقروا جميعا باعتراف كامل ونهائي للدولة الفلسطينية وهذا سابق لأوانه وهذا لن يحدث خلال العشر سنوات القادمة طالما يوجد حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل.

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