في أحياء المونسية والرمال والقادسية.. “الرياض الخضراء” يعلن بدء أعمال تنفيذ 3 حدائق كبرى

أعلن “الرياض الخضراء” بدء أعمال تنفيذ ثلاث حدائق كبرى في مدينة الرياض بمساحة تتجاوز ٥٥٠ ألف متر مربع، وذلك في حي المونسية وحي الرمال وحي القادسية.

وتهدف تلك الأعمال إلى تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن استدامة عالميا، بالإضافة إلى رفع مستوى جودة الحياة وإتاحة أماكن ترويحيّة لسكان وزوّار المدينة ورفع معدل الفرد من المساحات الخضراء ١٦ ضعفا.

وتتميز تصاميم الحدائق الثلاث الكبرى التي تقع في شرق مدينة الرياض بدمج وربط طبيعة وادي السّلي معها والذي يمتد مروراً بشرقها، بالإضافة إلى ارتباطها بالمسار الرياضي عبر ممرات مشاة مشجرة وتمثل نسبة المساحات الخضراء ٦٥٪ من مساحة الحدائق، حيث سيتم زراعة أكثر من ٥٨٥ ألف شجرة وشجيرة فيها.

وتتضمن الحدائق مسارات للمشي بأطوال ١٨ كم ومسارات للجري بطول ٨ كم ومسارات للدراجات الهوائية بطوال ٨,٥ كم، و٢٢ منطقة ألعاب للأطفال تمنحهم تجربة تعليمية بطرق مبتكرة لتعزيز الوعي البيئي لديهم.

كما تضم الحدائق مدرجات خضراء وساحات ومسارح مفتوحة للفعاليات والمهرجانات، ومرافق رياضية تخدم مختلف الفئات العمرية ومسطحات مائية ستؤثر إيجابياً على البيئة المحيطة.

يُذكر أن “الرياض الخضراء” أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمبادرة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويسهم بشكل كبير في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية ٢٠٣٠.