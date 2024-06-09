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فريق التحرير

9 يونيو 2024

ضمن الأعلى تاريخيًا.. “تاسي” يقفز 2.55% بسيولة تتجاوز 53.9 مليار ريال بدعم “أرامكو”

اقتصاد
ضمن الأعلى تاريخيًا.. “تاسي” يقفز 2.55% بسيولة تتجاوز 53.9 مليار ريال بدعم “أرامكو” سوق الأسهم السعودية

قفز مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” في جلسة بداية الأسبوع اليوم الأحد بمقدار 294.72 نقطة بنسبة 2.55%، بدعم من صفقات خاصة على سهم شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، وأغلق عند مستوى 11855.11 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم الأحد أكثر من 1.96 مليار سهم، بقيمة تداول تجاوزت 53.9 مليار ريال، عبر تنفيذ 589.5 ألف صفقة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

شهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 215 شركة، فيما انخفضت أسهم 15 شركة، من إجمال عدد الشركات المدرجة بالسوق البالغة 234 شركة.

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وكانت شركات مياهنا والوطنية والخريف والسعودي الألماني الصحية والجزيرة، هي الشركات الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت عذيب للاتصالات وثمار وفقيه الطبية ومجموعة إم بي سي والأسماك، هي الأكثر انخفاضًا.

مؤشر “نمو”

وانهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم الأحد على مكاسب بمقدار 87.56 نقطة، بنسبة 0.33%، مقارنة بالجلسة السابقة، وأغلق عند مستوى 26317.99 نقطة.

صفقة خاصة لأرامكو

وشهدت السوق تنفيذ صفقات خاصة على أسهم أرامكو السعودية، فيما يخصص أسهم الطرح الثانوي للأسهم المكتتب فيها بقيمة إجمالية تبلغ 42.1 مليار ريال.

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وكان سهم أرامكو الأنشط من ناحية التداولات بكميات بلغت نحو 1.672 مليار سهم، وتجاوزت السيولة 45.72 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعًا بنحو 1.59%، وبلغ مستوى 28.70 ريالاً للسهم.

 

 

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