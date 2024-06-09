غانتس يعتزم إعلان الاستقالة من مجلس الحرب اليوم.. ورد مفاجئ من نتنياهو

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الوزير بيني غانتس يعتزم مساء اليوم الأحد، إعلان استقالته من مجلس الحرب.

يأتي ذلك بعد أن أجل غانتس الاستقالة بسبب عملية إنقاذ المحتجزين الأربعة من مخيم النصيرات أمس السبت.

ولكن أعلن “غانتس”، لاحقا أنه سيدلي بتصريحه بشأن الاستقالة لوسائل الإعلام اليوم الساعة الثامنة مساء بتوقيت القدس.

وفي أول رد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الأمر، وصف الاستقالة بأنها “سياسة تافهة”.

وقال نتنياهو خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية: “في خضم الحرب، غانتس يريد الاستقالة من الحكومة”.