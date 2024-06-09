فرع مختبرات العرب في الرياض يحصل على اعتماد CAP

حصل فرع مختبرات العرب في مدينة الرياض على اعتماد الكلية الأمريكية لأطباء علم الأمراض (CAP).

ويمثل هذا الاعتماد المرموق شهادة كبيرة نحو التزام مختبرات العرب الراسخ بتقديم خدمات مختبرية عالية الجودة ورعاية استثنائية للمرضى.

ويضمن اعتماد CAP التزام فرع مختبرات العرب في الرياض بأعلى معايير الدقة والموثوقية والاتساق في جميع اختبارات المرضى ونتائجها.

ويعد هذا الإنجاز شهادة على تفاني المختبرات في الحفاظ على أعلى إجراءات الجودة.

وتقدمت مختبرات العرب بعميق الامتنان إلى فريق العمل الذي كانت خبرتهم وسعيهم الدؤوب للتميز أدوات فعالة في الحصول على هذا التقدير المرموق، كما يضمن عملهم الجاد استمرارنا في تقديم خدمات الرعاية الصحية الاستثنائية لمجتمعنا.