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فريق التحرير

9 يونيو 2024

التأمينات الاجتماعية: أكثر من 110 آلاف منشأة تقدمت للإعفاء من الغرامات

محليات
التأمينات الاجتماعية: أكثر من 110 آلاف منشأة تقدمت للإعفاء من الغرامات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المنشآت المتقدمة لمبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات تجاوز 110 آلاف منشأة بعد مرور ثلاثة أشهر من إطلاق المبادرة.

وأوضحت المؤسسة أن هذه المبادرة تستهدف أصحاب العمل والمنشآت لتقديم طلب إعفاء كامل بنسبة 100% من الغرامات التي ترتبت عن التأخير في السداد أو ارتكاب المخالفات، شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة.

وأضافت أن المجال ما زال مفتوحًا لاستفادة المنشآت من المبادرة ممن ترتبت عليهم الغرامات المشار إليها.

وحثت المؤسسة جميع المنشآت التي تنطبق عليها شروط المبادرة على الاستفادة منها قبل انتهائها في نهاية شهر أغسطس القادم، موضحة أنه يمكن للمنشآت التقدم بطلب الإعفاء من خلال حساب المنشأة في منصة “تأميناتي أعمال” عبر خطوات سهلة وميسرة وفي بيئة رقمية آمنة ومتكاملة.

مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات، والموجهة لأصحاب العمل والمنشآت قد أطلقتها التأمينات الاجتماعية في مطلع شهر مارس الماضي لمدة ستة أشهر، تهدف من خلالها إلى تخفيف الآثار المالية على المنشآت وتصحيح أوضاع المنشآت وتسوية المديونيات ، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني.

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