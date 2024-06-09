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9 يونيو 2024

عمرو دياب مهدد بالحبس في حالة واحدة.. هل يفعلها “المعجب المضروب”؟

منوعات
عمرو دياب مهدد بالحبس في حالة واحدة.. هل يفعلها “المعجب المضروب”؟

لا تزال أزمة الفنان المصري عمرو دياب تشغل بال الكثير، عقب صفعه لأحد المواطنين خلال حضور لأحد حفلات الزفاف في القاهرة.

وبدأت الأزمة عندما حاول أحد المعجبين التقاط صورة مع عمرو دياب بعد انتهاء فقرته، ليقوم بصفعه على وجهه.

تحرك من عمرو دياب

تقدم محامي الفنان عمرو دياب، ببلاغ لقسم شرطة التجمع الأول، بشأن الواقعة التي حدثت خلال إحيائه لحفل زفاف ومحاولة شاب التقاط صورة معه.

وقال المحامي في البلاغ، إن عمرو دياب تعرض للضرر بعدما حاول الشاب أكثر من مرة التقاط صورة معه، وأمسك بظهره ووضع الهاتف في وجهه حتى يلتقط معه صورة بالإجبار، مؤكدًا أن الشاب لم يكن مدعو للحفل وليس من أقارب العريس أو العروس.

واقعة أخرى

وكشف محامي عمرو دياب عن واقعة أخرى للشاب عندما حاول التقاط صورة مع الفنان محمد رمضان خلال نفس حفل الزفاف.

عقوبة عمرو دياب

تدخل واقعة قيام الفنان عمرو دياب بصفع أحد المعجبين تدخل فى إطار جريمة الضرب البسيط طبقا لما نصت عليه المادة 242 من قانون العقوبات داخل مصر.

وتنص المادة على أنه “إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري”.

فيما وضع قانون العقوبات تعريفا لجريمة الضرب وهو الاعتداء على سلامة الجسم عن طريق الضغط على أنسجة الجسم أو مصادمتها بصورة لا تؤدي إلى تمزيقها، ولا يشترط لتوافر الضرب أن يُحدث الاعتداء آثارا بالجسم ككدمات أو رضوض أو احمرار بالجلد، أو أن يسبب آلاما للمجني عليه، أو أن ينشأ عنه مرض أو عجز.

استدعاء الشاب المصفوع

أمرت السلطات المصرية، استدعاء الشاب الذي صفعه عمرو دياب خلال إحيائه لحفل زفاف، لسماع أقواله في المحضر المحرر ضده.

وكان محامي الفنان عمرو دياب، حرر محضر ضد الشاب بتهمة إثارة الشغب والتشهير بموكله عبر مواقع التواصل، واستغلال الواقعة من أجل الشهرة.

وبذلك تبدأ جهات التحقيق في مصر، الاستماع إلى أقوال ضحية الصفع على يد عمرو دياب.

 

 

 

 

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