إلغاء حكم حبسها بعد سجنها شهر.. ما هي أشهر قصص حليمة بولند مع الزعماء والنجوم؟

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

9 يونيو 2024

إلغاء حكم حبسها بعد سجنها شهر.. ما هي أشهر قصص حليمة بولند مع الزعماء والنجوم؟

منوعات
إلغاء حكم حبسها بعد سجنها شهر.. ما هي أشهر قصص حليمة بولند مع الزعماء والنجوم؟

قررت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأحد، إلغاء الحكم الصادر ضد الإعلامية حليمة بولند، الذي كان يقضي بسجنها لمدة عامين مع الأشغال الشاقة وغرامة قدرها ألفا دينار.

وفي وقت سابق كان قد تداول مستخدمو مواقع التواصل أنباءً عن قرب إخلاء سبيل الإعلامية الكويتية حليمة بولند بعد قضاء حوالي شهر في السجن تنفيذًا لحكم قضائي بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وجاء قرار إخلاء السبيل عقب تنازل الشاكي ضد بولند عن شكواه، وكذلك تنازلها عن شكواها ضده.

ومع ذلك، رفضت محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار عبد الله العثمان إخلاء سبيلها، وأجلت الحكم في القضية إلى 9 يونيو المقبل.

وعلى الرغم من التنازلات المقدمة من كلا الطرفين، إلا أن المحكمة قررت احتجازها لمتابعة قضية التحريض على الفسق والفجور، التي أدينت فيها بالحكم بالسجن لمدة سنتين.

بدأت قضية حليمة بولند عندما أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا بحبسها لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة قدرها 2000 دينار كويتي في أبريل الماضي.

وأوضحت محاميتها أن موكلتها كانت على علاقة وثيقة بالرجل الذي ادعى عليها في القضية، وكانا في طريقهما للارتباط رسميًا عبر الزواج.

وحليمة عبد الجليل قاسم حسن بولند، ولدت 10 ديسمبر 1980، في الكويت لأسرة يعمل والدها في التجارة ووالدتها مدرسة تربية إسلامية، وتخرجت من كلية الآداب قسم الإعلام بجامعة الكويت.

بدأت حياتها المهنية ببرنامج “توب تن” على تلفزيون الكويت عام 2001، ثم انتقلت للعمل في عدد من القنوات التلفزيونية مثل قناة دبي، روتانا، إم بي سي، قناة فنون، وقناة الراي.

وكانت بولند قد علقت على شائعات زواجها من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، نشرت حليمة بولند صورة جمعتها بالقذافي وعلقت عليها بكلمات حسمت الجدل حول حقيقة زواجها منه.

وردت حليمة بولند على الشائعات الجديدة حول زواجها من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حيث نشرت النجمة الكويتية صورة لها برفقة القذافي، نقلتها عنها الإعلامية مي العيدان.

والصورة كانت قد نشرتها إحدى الصحف تحت عنوان: “حليمة بولند تقدم وثيقتي زواج وطلاق من الرئيس المخلوع معمر القذافي وتؤكد أن الأموال التي تحولت إلى حساباتها هي نتيجة مقدم زواجها ومؤخر طلاقها”.

وعلقت حليمة بولند على الخبر قائلة: “كل الناس تنشر هذا الخبر، وردي هو أن هذا الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة أبداً.. رحم الله ملك ملوك أفريقيا القائد معمر القذافي وأسكنه فسيح جناته”، موجهة التحية للجمهور الليبي الذي وصفته بالغالي.

تابعنا: