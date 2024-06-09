إلغاء حكم حبسها بعد سجنها شهر.. ما هي أشهر قصص حليمة بولند مع الزعماء والنجوم؟

قررت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأحد، إلغاء الحكم الصادر ضد الإعلامية حليمة بولند، الذي كان يقضي بسجنها لمدة عامين مع الأشغال الشاقة وغرامة قدرها ألفا دينار.

وفي وقت سابق كان قد تداول مستخدمو مواقع التواصل أنباءً عن قرب إخلاء سبيل الإعلامية الكويتية حليمة بولند بعد قضاء حوالي شهر في السجن تنفيذًا لحكم قضائي بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وجاء قرار إخلاء السبيل عقب تنازل الشاكي ضد بولند عن شكواه، وكذلك تنازلها عن شكواها ضده.

ومع ذلك، رفضت محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار عبد الله العثمان إخلاء سبيلها، وأجلت الحكم في القضية إلى 9 يونيو المقبل.

وعلى الرغم من التنازلات المقدمة من كلا الطرفين، إلا أن المحكمة قررت احتجازها لمتابعة قضية التحريض على الفسق والفجور، التي أدينت فيها بالحكم بالسجن لمدة سنتين.

بدأت قضية حليمة بولند عندما أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا بحبسها لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة قدرها 2000 دينار كويتي في أبريل الماضي.

وأوضحت محاميتها أن موكلتها كانت على علاقة وثيقة بالرجل الذي ادعى عليها في القضية، وكانا في طريقهما للارتباط رسميًا عبر الزواج.

وحليمة عبد الجليل قاسم حسن بولند، ولدت 10 ديسمبر 1980، في الكويت لأسرة يعمل والدها في التجارة ووالدتها مدرسة تربية إسلامية، وتخرجت من كلية الآداب قسم الإعلام بجامعة الكويت.

بدأت حياتها المهنية ببرنامج “توب تن” على تلفزيون الكويت عام 2001، ثم انتقلت للعمل في عدد من القنوات التلفزيونية مثل قناة دبي، روتانا، إم بي سي، قناة فنون، وقناة الراي.

وكانت بولند قد علقت على شائعات زواجها من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، نشرت حليمة بولند صورة جمعتها بالقذافي وعلقت عليها بكلمات حسمت الجدل حول حقيقة زواجها منه.

وردت حليمة بولند على الشائعات الجديدة حول زواجها من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حيث نشرت النجمة الكويتية صورة لها برفقة القذافي، نقلتها عنها الإعلامية مي العيدان.

والصورة كانت قد نشرتها إحدى الصحف تحت عنوان: “حليمة بولند تقدم وثيقتي زواج وطلاق من الرئيس المخلوع معمر القذافي وتؤكد أن الأموال التي تحولت إلى حساباتها هي نتيجة مقدم زواجها ومؤخر طلاقها”.

وعلقت حليمة بولند على الخبر قائلة: “كل الناس تنشر هذا الخبر، وردي هو أن هذا الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة أبداً.. رحم الله ملك ملوك أفريقيا القائد معمر القذافي وأسكنه فسيح جناته”، موجهة التحية للجمهور الليبي الذي وصفته بالغالي.