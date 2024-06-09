تشمل تطبيب السكتات الدماغية عن بُعد.. خدمات مستشفى صحة الافتراضي للحجاج

أعلنت وزارة الصحة عن مشاركة مستشفى صحة الافتراضي في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ، عبر تقديم عدد من خدمات الرعاية الصحية الافتراضية، وذلك نتيجة التزامه بتوفير أحدث التقنيات الطبية الحديثة؛ بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات حجاج بيت الله الحرام وفقًا لأعلى معايير الجودة المتبعة عالميًا.

وأكدت أن المستشفى على أتم الاستعداد لتوفير طواقم طبية متخصصة تعمل على مدار الساعة في عدة مسارات أساسية للخدمات، تشمل خدمات متنوعة تشمل: تطبيب السكتات الدماغية عن بُعد، والعناية الحرجة عن بُعد، ومراقبة مرضى القلب عن بُعد باستخدام أجهزة مراقبة يرتديها المريض، وكتابة تقارير الأشعة عن بُعد مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وتقديم الاستشارات التخصصية للمنشآت الصحية، إضافة إلى خدمات الفريق الافتراضي للمساندة الطبية في الطوارئ والكوارث. وأضافت “الصحة” أن المستشفى يُقدم دعمًا ومساندة لجميع المستشفيات والمراكز الصحية المرتبطة به في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وكذلك في مطار الملك خالد الدولي في جدة، إضافةً إلى الخدمات التي يُقدمها من خلال الرقم الموحد 937، أو تطبيق صحي.

وأشارت إلى أن التقنيات الحديثة التي يستخدمها المستشفى في خدمة ضيوف الرحمن أثبتت كفاءتها وفعاليتها في سرعة التدخل الطبي ودقة تشخيص الأمراض، مما يتيح اتخاذ القرار الطبي السليم في الوقت المناسب, وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة بكفاءة وفعالية. تأتي هذه الجهود ضمن حرص وزارة الصحة للاستفادة من أحدث التقنيات الطبية؛ بهدف تحسين الجودة ورفع كفاءة الأداء في مرافق الرعاية الصحية، خدمةً لحجاج بيت الله الحرام، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.