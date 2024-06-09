جوع كارثي لمليون إنسان.. غزة أكثر بؤر المجاعة سخونة بالعالم

حذر مدير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” لشؤون التواصل مع روسيا، أوليغ كوبياكوف من استمرار خطر المجاعة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضح أن غزة حاليا واحدة من أكثر بؤر المجاعة سخونة في العالم، مشيرًا إلى أن الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تكافح للقضاء عليها.

ويُعاني حوالي 30% من الأطفال دون سن الثانية في قطاع غزة من سوء التغذية الحاد، بحسب إحصاءات أممية.

فيما أكدت منظمة “العمل ضد الجوع” أن قطاع غزة مهدد بتفشي أمراض خطيرة خلال الصيف الحالي جراء مخلفات القمامة وارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي يُزيد مأساة السكان الذين يعانون أصلا من نقص الغذاء.

يُذكر أن برنامج الأغذية العالمي، قال في وقت سابق، إن نصف سكان قطاع غزة يُعانون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي

وأوضح البرنامج، أن 1.1 مليون من سكان غزة يعانون الآن من جوع كارثي وهو أعلى مستوى من انعدام الأمن الغذائي.