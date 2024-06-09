ترجمة خطبة عرفات لـ20 لغة عالمية.. والمستهدف “مليار مستمع”

‏‎أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي عن استكمال استعداداتها وجاهزيتها لانطلاق ترجمة خطبة عرفات لموسم حج 1445 هـ.

وتستهدف الرئاسة الوصول إلى مليار مستمع حول العالم عبر 20 لغة عالمية؛ وهو أكبر عدد مستهدف لمشروع ترجمة خطبة عرفات منذ تأسيسه.

ويُبرِز مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة رسالة المملكة الدينية والإنسانية، وما تتميز به من الريادة والتسامح، واتسام بالوسطية والاعتدال، واتصاف بنشر السلام في العالم.

وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اكتمال الاستعدادات لترجمة خطبة عرفة لإبراز رسالة المملكة الوسطية للعالم بـ20 لغة عالمية مختلفة، وترجمة فورية متزامنة مع خطيب عرفة.

تنقل هذه الترجمة عبر القنوات والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع هيئة العناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

‏‎وقال إن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة؛ يأتي في إطار حرص خادم الحرمين وولي عهده الأمين على نشر سماحة الدين الإسلامي وقيمه العليا، وإنسانيته ورحمته في جميع أصقاع المعمورة، وإبراز دور وجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.