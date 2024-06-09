بعد تقارير بإصابات في دول أخرى.. “المواصفات والمقاييس” تعلن نتائج فحص عدد من المنتجات الصينية

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نتائج فحص منتجات لإحدى الشركات الصينية المتخصصة في التجارة الإلكترونية، وذلك بعد ورود تقارير إعلامية من عدد من الدول عن تسبب هذه المنتجات في إصابات بأمراض تُهدِّد سلامة المستهلكين.

إخطار الشركة بإزالة منتجاتها احترازيًا

وأوضح بيان للهيئة أنها نسقت مع الجهات الحكومية المختصة لمخاطبة الشركة الصينية المذكورة، لإلزامها بإزالة منتجاتها احترازيًا، والتي أثارت التقارير الإعلامية مخاوف بشأن سلامة المستهلكين.

70 عينة عشوائية.. ما أكدته النتائج

ووفق بيان الهيئة، تم سحب 70 عينة عشوائية من المنتجات عبر منصات التجارة الإلكترونية، اختبرتها الهيئة من خلال ثلاثة مصادر شحن مختلفة، بينما أظهرت النتائج خلو المنتجات من المواد الضارة ومطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، حيث أكدت جميع المختبرات أن المنتجات آمنة.

معايير الاختبار السعودية

وأوضحت الهيئة أن هذه العينات خضعت لاختبارات دقيقة في مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومختبرات جامعة الملك سعود، ومختبر خاص معتمد.

وقد شملت الاختبارات قياس مستوى الملوثات الكيميائية، السُمية، الفثالات، وتراكيز العناصر الثقيلة مثل الرصاص والزرنيخ.

وتعتمد السعودية على منظومة صارمة للتحقق من سلامة المنتجات الاستهلاكية، وفق ما أعلنته الهيئة، التي أشارت إلى استمرار الجهود الرقابية لحماية المستهلكين والأسواق، مشددة على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وصحة المستهلكين، واستمرارها في تزويد المستهلكين بالمستجدات المتعلقة بسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.