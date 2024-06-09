الأهلي يقدم عرضًا ضخمًا لضم نجم أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن محاولات الأهلي لضم نجم أتلتيكو مدريد ماركوس يورينتي، وتفاصيل العرض المقدم من النادي.

وأشارت صحيفة “Todofichajes” الإسبانية بأن الأهلي قدم عرض من أجل ضم اللاعب المذكور وسيدفع 25 مليون يورو مقابل انتقال اللاعب متعدد الاستخدامات.

وأكدت الصحيفة إلى أن الأهلي سيضاعف راتب ماركوس الحالي مع أتلتيكو، وعرض عليه عقدًا لمدة موسمين.

وأوضحت الصحيفة إلى أن النادي الأهلي حاول ضم ماركوس في الصيف الماضي، ولكن المحاولات لم تكلل بالنجاح، ليعود الأهلي مرة آخرى ويقدم عرضًا للاعب من أجل ضمه.

جدير بالذكر أن الاتحاد أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي، وهو يتواجد في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.