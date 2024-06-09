النصر يفاوض حارس يوفنتوس لضمه في الصيف

يرغب نادي النصر، في إعداد فريق قوي بضم نجوم من الدوريات الأوروبية، استعدادًا لمنافسات الموسم الكروي الجديد.

وأنهى النصر موسمه في بطولة الدوري السعودي وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي الهلال والذي يعتلي الصدارة وحصد لقب البطولة للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

ووفقًا للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو فأن النصر يرغب في ضم فويتشيك تشيسني من يوفنتوس كحارس مرمى جديد.

وأشارت رومانو اليوفي مستعد لبيع تشيسني حيث سينضم دي جريجوريو بصفقة بقيمة 18 مليون يورو وستبدأ محادثات الصفقة الجديدة مع بيرين قريبًا.

وأكد رومانو بأن قرار انضمام الحارس البولندي لنادي النصر، في يده خاصة بعد استعداد النادي لبيعه.