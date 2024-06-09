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9 يونيو 2024

بيني غانتس يستقيل من حكومة نتنياهو

دوليات
بيني غانتس يستقيل من حكومة نتنياهو

أعلن الوزير الإسرائيلي بيني غانتس استقالته من حكومة الطوارئ التي يرأسها بنيامين نتنياهو.

وأعلنت وكالة “رويترز” أنه باستقالة غانتس اليوم الأحد بات ائتلاف الزعيم اليميني المتطرف نتنياهو خاليًا من القوة الوسطية الوحيدة وسط حرب مستمرة منذ أشهر على قطاع غزة.

وتنظر إدارة بايدن والعديد من الحكومات الغربية والعربية الأخرى إلى غانتس، الذي كان عضوًا في حكومة نتنياهو الحربية لمدة ثمانية أشهر، على أنه معتدل. ومن المرجح أن يزيد رحيله من الضغوط الأمريكية والدولية على نتنياهو، وفق ما نقله موقع “أكسيوس” الأمريكي.

ومع انسحاب غانتس، سيهيمن على حكومة نتنياهو بشكل أكبر الوزيران القوميان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذان من المرجح أن يزيدا الضغط على رئيس الوزراء لاتخاذ نهج أكثر تشددًا تجاه الحرب في غزة، واتخاذ خطوات ضد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتصعيد الهجمات ضد حزب الله في لبنان.

ومساء السبت، أصدر نتنياهو بيانا دعا فيه غانتس إلى البقاء في الحكومة، لكن مساعدي غانتس أوضحوا أنه لا يوجد تغيير في الخطط بخلاف التأجيل المؤقت. ويوم الأحد، قبل وقت قصير من تصريح غانتس، أعلن نتنياهو أنه سيعقد اجتماعًا لمجلس وزراء الحرب واجتماعًا لمجلس الوزراء الأمني مساء الأحد. وقال غانتس وأعضاء آخرون في حكومته من حزبه إنهم لن يحضروا.

وقبل وقت قصير من تصريح غانتس، أعلن قائد فرقة غزة في جيش الدفاع الإسرائيلي، العميد آفي روزنفيلد، استقالته. وهو أول قائد قتالي في الجيش الإسرائيلي يستقيل منذ 7 أكتوبر.

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