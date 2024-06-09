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فريق التحرير

9 يونيو 2024

دراسة ألمانية: سمنة الآباء قد تزيد خطر إصابة الأبناء بمرض السكري

منوعات
دراسة ألمانية: سمنة الآباء قد تزيد خطر إصابة الأبناء بمرض السكري

كشفت دراسة حديثة عن وجود صلة بين زيادة وزن الآباء وارتفاع خطر إصابة أبنائهم بمرض السكري واضطرابات التمثيل الغذائي الأخرى.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من ألمانيا، أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لدى الآباء يرتبط بتدهور معدل الأيض لدى أبنائهم، مما يزيد من احتمالية إصابتهم بالسمنة ومرض السكري.

وشملت الدراسة تحليل بيانات أكثر من 3000 طفل، ووجد الباحثون أن أطفال الآباء الذين يعانون من زيادة الوزن كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى ستة أضعاف، وفق صحيفة “التلغراف” البريطانية.

كما أجرى الباحثون دراسة مقارنة على الحيوانات المنوية للرجال الذين يعانون من زيادة الوزن والفئران، واكتشفوا أن حيواناتهم المنوية تحتوي على مستويات أعلى من أنواع معينة من الحمض النووي الريبوزي “RNA” المرتبطة بالميتوكوندريا، وهي العضيات المسؤولة عن إنتاج الطاقة في الخلايا.

ويعتقد الباحثون أن هذا الحمض النووي الريبوزي، الناتج عن زيادة نشاط الميتوكوندريا لدى الآباء الذين يعانون من زيادة الوزن، يمكن أن ينتقل إلى الأبناء عبر الحيوانات المنوية، مما يزيد من فرص إصابتهم باضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري وزيادة الوزن.

وتشير هذه النتائج إلى أن زيادة وزن الآباء قد يكون لها تأثير سلبي على صحة أطفالهم على المدى الطويل، مما يؤكد على أهمية الحفاظ على وزن صحي واتباع نمط حياة صحي لمنع الإصابة بالأمراض المزمنة.

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