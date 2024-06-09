أسطورة الكاراتيه السعودي ينهي مسيرة 23 عامًا.. عماد المالكي يعلن اعتزاله رسميًا

أعلن عماد المالكي لاعب الهلال والمنتخب السعودي للكاراتيه، اعتزاله اللعبة، بعد 23 عامًا، وذلك اليوم الجمعة.

ونشر المالكي عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” كالتالي: “بكل حب وامتنان اليوم أعلن إعتزالي لعبة الكاراتيه، لطالما أسعدتني النهايات التي كانت بالنسبة لي هي تحقيق بطولة أو مجد، لكن هذه المرة يتسلل ذاك الشعور و السؤال، أبعد كل هذه السنوات الطويلة أخلع قفازا كان رفيق يدي لأكثر من ٢٣ عام !”.

وتابع: “آخر بطولة وضعت قدمي نازلا من أول عتبة في الحلبة شعرت بوخزة في القلب، وكأنها تُشعرني أنها الأخيرة”.

وأضاف: “أبعد الصعود حان موعد النزول، حتى النزول بعد الخسارة لا يشبه هذا النزول شكرا لهذا الوطن العظيم ولمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي قائد الرؤية ولي العهد حفظهم الله، الذين سهلوا لكل أبطال وطننا الغالي أن يصلوا للمجد من أوسع الأبواب”.

وأضاف: “شكرًا لنادي القرن زعيم الرياضة والوفاء نادي الهلال إدارة وجمهورًا بكل عراقته وبطولاته التي احتضنتني جدرانه وحلباته ومدرجاته وغرفه منذ أن كنت صغيرا وحتى هذه اللحظة”.

وأختتم: “أخيرًا، واجهت خصوما أشداء وليالي وأياما موجعة، لكن أصعب لحظة هي تلك اللحظة التي قررت فيها أن أتوقف لتذكروني كبطل، أتوقف عن لعبة نامت معي وتربعت على أحلامي، أصعب لحظة هي هذه اللحظة عندما قلت يجب الآن أن أتوقف”.

وفي ذات السياق نشر الهلال عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” فيديو به أبرز لقطات اللاعب خلال مسيرته مصحوبًا بالتعليق التالي: “مسيرة 24 عامًا من الذهب في كاراتيه المنتخب السعودي ونادي الهلال، اختتمت بتحقيق أكثر من 160 منجزًا محليًا وخارجيًا”.