يخدم أكثر من 22 ألف أسرة.. تدشين تطبيق “جود الإسكان” للأسر الأشد حاجة

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الأحد، تطبيق “جود الإسكان”، والذي يهدف إلى تطوير خدمات مؤسسة “سكن”، وتيسير عمليات المساهمة المجتمعية في القطاع السكني، وضمان وصول الدعم للمستحقين.

تطبيق “جود الإسكان”.. مزيد من الدعم التقني

أكد الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الإطلاق يعتبر جزءًا من سلسلة الجهود التي تسعى لرفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز التحول الرقمي في القطاع السكني باستخدام أفضل التقنيات والأنظمة الحديثة.

ومن جانبه، أوضح الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، عبدالعزيز بن صالح الكريديس، أن منصة “جود الإسكان” تسعى إلى تقديم تجربة رقمية خيرية فريدة في السعودية. وأضاف أن التطبيق يهدف إلى تحقيق السرعة والأمان والدقة والشفافية للمتبرعين، ويوفر مجموعة من المنتجات التي تلبي احتياجات المساهمين والمانحين.

22 ألف أسرة.. مساهمات “جود الإسكان”

وأشار إلى أن “جود الإسكان” قد ساهمت إلى الآن في توفير مساكن لأكثر من 22 ألف أسرة، بما يزيد عن 137 ألف مستفيد، من خلال المساهمات المجتمعية التي تمت عبر المنصة. ويشارك في هذه المساهمات أكثر من 6 ملايين متبرع و350 جمعية شريكة في جميع مناطق السعودية.

منصة “جود الإسكان” هي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” التي تسعى إلى تأمين المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة، ضمن منصة موثوقة وشفافة لإتمام وصول الدعم السكني للأسر المستفيدة من قطاع الإسكان التنموي.