يخدم أكثر من 22 ألف أسرة.. تدشين تطبيق “جود الإسكان” للأسر الأشد حاجة

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

9 يونيو 2024

يخدم أكثر من 22 ألف أسرة.. تدشين تطبيق “جود الإسكان” للأسر الأشد حاجة

محليات
يخدم أكثر من 22 ألف أسرة.. تدشين تطبيق “جود الإسكان” للأسر الأشد حاجة

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الأحد، تطبيق “جود الإسكان”، والذي يهدف إلى تطوير خدمات مؤسسة “سكن”، وتيسير عمليات المساهمة المجتمعية في القطاع السكني، وضمان وصول الدعم للمستحقين.

تطبيق “جود الإسكان”.. مزيد من الدعم التقني

أكد الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الإطلاق يعتبر جزءًا من سلسلة الجهود التي تسعى لرفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز التحول الرقمي في القطاع السكني باستخدام أفضل التقنيات والأنظمة الحديثة.

ومن جانبه، أوضح الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، عبدالعزيز بن صالح الكريديس، أن منصة “جود الإسكان” تسعى إلى تقديم تجربة رقمية خيرية فريدة في السعودية. وأضاف أن التطبيق يهدف إلى تحقيق السرعة والأمان والدقة والشفافية للمتبرعين، ويوفر مجموعة من المنتجات التي تلبي احتياجات المساهمين والمانحين.

22 ألف أسرة.. مساهمات “جود الإسكان”

وأشار إلى أن “جود الإسكان” قد ساهمت إلى الآن في توفير مساكن لأكثر من 22 ألف أسرة، بما يزيد عن 137 ألف مستفيد، من خلال المساهمات المجتمعية التي تمت عبر المنصة. ويشارك في هذه المساهمات أكثر من 6 ملايين متبرع و350 جمعية شريكة في جميع مناطق السعودية.

منصة “جود الإسكان” هي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” التي تسعى إلى تأمين المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة، ضمن منصة موثوقة وشفافة لإتمام وصول الدعم السكني للأسر المستفيدة من قطاع الإسكان التنموي.

تابعنا: