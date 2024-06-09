قائد “فرقة غزة” بجيش الاحتلال يعلن استقالته: فشلت في مهمة حياتي

أعلن قائد “فرقة غزة” في الجيش الإسرائيلي العميد آفي روزنفيلد، اليوم الأحد، استقالته بعد فشله في التصدي لأحداث السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب الإذاعة العبرية، قال روزنفيلد: “أتحمل المسؤولية، لقد فشلت في مهمة حياتي المتمثلة في حماية الغلاف”.

جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وإلى قائد المنطقة الجنوبية، أوري غوردين.

وأضاف: “لقد قررت إنهاء منصبي كقائد فرقة وخدمتي في جيش الدفاع الإسرائيلي بعد 30 عامًا من الخدمة، وأبلغت قادتي بهذا الأمر حتى يصل بديلي إلى منصبه بطريقة منظمة وفقًا لتعليمات القادة”.