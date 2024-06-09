حبيب ديالو يقود منتخب السنغال للفوز على موريتانيا في تصفيات كأس العالم

نجح منتخب السنغال في الفوز على موريتانيا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

واستضاف ملعب شيخا ولد بيديا في موريتانيا، أحداث المباراة بين المنتخبين والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وسجل حبيب ديالو لاعب منتخب السنغال، هدف فوز منتخبه أمام موريتانيا في الدقيقة 27 من زمن المباراة.

ويقع منتخبي السنغال وموريتانيا في المجموعة الثانية بالتصفيات، رفقة كلا من منتخبات الكونغو الديمقراطية وتوجو وجنوب السودان والسودان.

وبهذا الفوز حصد منتخب السنغال ثلاث نقاط في رصيده، وأصبح يملك 8 نقاط، يعتلي بهم صدارة المجموعة الثانية، فيما يتذيل موريتانيا برصيد نقطة واحدة فقط، بينما يتواجد السودان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأتي خلفه الكونغو الديمقراطية بنفس الرصيد.

ويتواجد منتخب توجو في المركز الرابع للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، وجنوب السودان يحل خامسًا في الترتيب برصيد نقطتين.