ماكرون يحل البرلمان ويدعو إلى إجراء انتخابات

حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برلمان بلاده، اليوم الأحد، بعد هزيمة ساحقة لحزبه على يد التجمع الوطني اليميني المتطرف في انتخابات الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقله موقع “Politico.eu”.

وأعلن ماكرون عن إجراء الجولة الأولى من الانتخابات في 30 يونيو، بينما ستجرى الجولة الثانية في 7 يوليو. وقال وفق ما أورد عنه موقع “فرانس 24“: “فرنسا بحاجة إلى أغلبية واضحة في الصفاء والوئام. أن تكون فرنسيا، في جوهره، يتعلق الأمر باختيار كتابة التاريخ، وليس أن تكون مدفوعًا به”.

وقد تفاجأ أنصار ماكرون بقرار حل الجمعية الوطنية، حيث صرخ العديد منهم “أوه لا” أثناء حديثه. في المقابل، احتفل أنصار التجمع الوطني اليميني بزعامة مارين لوبان بقرار الحل، وغنوا “حل، حل!” أثناء مشاهدة خطاب ماكرون.