نقلوا 103 أشخاص دون تصريح.. السجن والغرامة والتشهير لـ 18 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج

أعلنت وزارة الداخلية أن قوات أمن الحج ضبطت 18 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج في مداخل العاصمة المقدسة، وهم 5 مقيمين و13 مواطنًا، نقلوا 103 أشخاص لا يحملون تصاريح الحج.

وأضاف بيان للوزارة اليوم الأحد، أن اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات أصدرت 17 قرارًا إداريًا بحق المخالفين الـ 18، تضمنت العقوبات التالية:

– عقوبة السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل.

– غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل ناقل، وتعدد الغرامة بتعدد المخالفين الذين يتم نقلهم.

– التشهير بالمخالفين.

– ترحيل الناقلين من الوافدين ومنعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة.

– مصادرة مركبتين مستخدمتين في النقل قضائيًا.

كما دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لتوفير بيئة آمنة ومريحة لأداء المناسك.