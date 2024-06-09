مشاركة مختار علي.. تفاصيل مران الأخضر اليوم استعدادًا لمواجهة الأردن

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

9 يونيو 2024

مشاركة مختار علي.. تفاصيل مران الأخضر اليوم استعدادًا لمواجهة الأردن

رياضة
مشاركة مختار علي.. تفاصيل مران الأخضر اليوم استعدادًا لمواجهة الأردن

أدى المنتخب الوطني اليوم الأحد تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في الرياض، استعدادًا لمواجهة منتخب الأردن، في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستعد الأخضر لمواجهة نظيره الأردن يوم الثلاثاء القادم على “ملعب الأول بارك”، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخير من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب أكاديمية مهد تحت إشراف المدير الفني روبرتو مانشيني.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات قبل أن يجري مانشيني مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الاطالة.

على صعيد متصل، شارك اللاعب مختار علي في التدريبات الجماعية برفقة زملائه.

ويختتم الأخضر استعداداته غدًا الإثنين بحصة تدريبية على “ملاعب أكاديمية مهد” عند الساعة السابعة مساءً، وستكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الاعلام في أول ربع ساعة.

وفي سياق آخر سيعقد روبرتو مانشيني غدًا الاثنين عند الساعة 12:30 ظهرًا مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في ملعب الأول بارك، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب الأردن.

وكان الأخضر نجح في الفوز على نظيره باكستان بثلاث أهداف دون رد، في الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، ويأتي خلفه الأردن برصيد 10 نقاط.

تابعنا: