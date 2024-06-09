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9 يونيو 2024

الفتح يكشف تفاصيل برنامجه الإعدادي في الصيف

رياضة
الفتح يكشف تفاصيل برنامجه الإعدادي في الصيف

كشف نادي الفتح، عن تفاصيل برنامجه الإعدادي خلال الفترة القادمة، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وأعلن نادي الفتح عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” بأن الفريق سيخوض معسكرًا إعداديًا في سلوفينيا.

وأكد بأن الفريق سيحصل على أجازة مفتوحة حتى يوم 14 يوليو المقبل، وسيسافر إلى مدينة روجاشكا سلاتينا يوم 15 يوليو، على أن بداية التدريبات يوم 16 لذات الشهر.

وأوضح نادي الفتح بأن اختيار مدينة روجاشكا سلاتينا مياهها المعدنية العلاجية ومنتجعاتها الصحية، وسيخوض الفريق خلال المعسكرعددًا من المباريات الودية.

وحدد نادي الفتح موعد عودة الفريق من المعسكر والذي سيكون يوم 7 أغسطس المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن الفتح أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في المركز السابع، وحصد 45 نقطة في رصيده.

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