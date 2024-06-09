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فريق التحرير

10 يونيو 2024

للمرة الأولى.. “هيئة النقل” تُدشن سيارات الرصد الآلي في الحج

حج 2024
للمرة الأولى.. “هيئة النقل” تُدشن سيارات الرصد الآلي في الحج

دشنت الهيئة العامة للنقل سيارة الرصد الآلي وللمرة الأولى في موسم الحج لهذا العام 1445هـ، وذلك بهدف متابعة جميع وسائل النقل المستخدمة لنقل الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وقياس معدلات امتثال هذه الوسائل للأنظمة والاشتراطات ومعايير الكفاءة والجودة.

وتعمل سيارة الرصد الآلي “والتي تم توفيرها بجهود وطنية متكاملة” أثناء رصدها للمركبات باستخدام كاميرات المراقبة المتحركة على تحديد نوع المركبة المستخدمة وبياناتها بدقة تصل إلى 99%.

يشمل ذلك حافلات نقل الحجاج، وسيارات الأجرة والشاحنات خلال موسم الحج، وذلك لضمان تقديم خدمات النقل لضيوف الرحمن بشكل آمن وموثوق.

كما سيسهم استخدام سيارة الرصد الآلي في زيادة معدل الامتثال في الخدمات والأنشطة، ورفع جودة وكفاءة العمليات الرقابية وتطورها.

 

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