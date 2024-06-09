دبلوماسي باكستاني سابق لـ”الوئام”: نتطلع لزيارة تاريخية من ولي العهد السعودي

تتمتع السعودية وباكستان بعلاقات وطيدة منذ نشأتها عام 1947، وهذه العلاقات متجذرة في الروابط الدينية والثقافية والتجارية عبر الزمن بين الشعبين، وتم التوقيع على معاهدة صداقة بين البلدين في وقت مبكر منذ عام 1951، لإرساء أسس التعاون، وتعززت العلاقات الثنائية خلال العقود الماضية من خلال التقاليد المتمثلة بالمساعدة المالية والاستراتيجية القوية التي قدمها البلدان الشقيقان لبعضهما البعض، كلما لزم الأمر.

وقدّمت السعودية مؤخراً، دعماً مالياً سخياً لباكستان، بقيمة 200 مليون دولار، لوضعها في بنك الدولة الباكستاني، و200 مليون دولار أمريكي لتمويل شراء أسمدة اليوريا، وقرضا بقيمة 80 مليون دولار أمريكي لبناء معمل “نيلوم-جيلوم” للطاقة الكهرومائية.

في يناير 2016، زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باكستان، وأجرى محادثات ثنائية مع رئيس وزراء باكستان، كما زار باكستان مرة ثانية في فبراير 2019، وأجرى محادثات ثنائية مع المسؤولين الباكستانيين.

وبشأن العلاقات الوطيدة بين البلدين، يرى جاويد حفيظ، الدبلوماسي الباكستاني السابق، أن الرياض وإسلام آباد تجمعهما شراكة استراتيجية منذ عقود، ويأتي في مقدّمتها التعاون العسكري الذي ينم عن ثقة كبيرة متبادلة، كما أن استقرار الأمن في الخليج وبحر العرب من الملفات المشتركة التي تهم باكستان والسعودية.

ويقول جاويد حفيظ، في حديث خاص لـ”الوئام”، إن الملف الاقتصادي بين البلدين شهد تعاوناً كبيراً، بضخ السعودية استثمارات في قطاعات متعددة داخل بلادنا، مضيفاً أن الممر الاقتصادي بين باكستان والصين سيحقق فوائد تجارية عديدة لدول الخليج، بالإضافة إلى تصدير النفط السعودي لبكين.

ويؤكد الدبلوماسي الباكستاني السابق أننا نتطلع لزيارة تاريخية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي ستكون تتويجاً لزيارات سابقة متبادلة بين قيادات البلدين، موضحاً أن الزيارة ستعطي دفعة جديدة للعلاقات، كما ستشهد ضخ استثمارات سعودية في قطاعات باكستانية جديدة؛ مثل الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والتعدين.

وبالنسبة إلى جهود السعودية في دعم فلسطين، يختتم حفيظ حديثه قائلا: “سياسة باكستان الخارجية متطابقة مع السعودية، وندعمها في منظمتي التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، كما ندعم جهودها في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي عانى التمييز والفصل العنصري”.