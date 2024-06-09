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فريق التحرير

10 يونيو 2024

الثروة غير الناضبة

مقالات الرأي
الثروة غير الناضبة

د. عبدالله الكعيد

يحرصُ معظم الناس على الاهتمام الشديد بالشكل الخارجي ويسعون إلى تميّزهم بالمظهر والمسكن وحتى ماركة مركباتهم ونظافتها، بينما قليل منهم يعطي ذات الاهتمام للسلوك والأخلاق مع أنها الأهم من وجهة نظري حيث يفسد المجتمع بسوء أخلاق أفراده لكنه لا يرتقي بحُسنِ مظهرهم و (خلقانهم).

يقول الصينيون القدماء وهم أهل حكمة وتجارب أن أصالة الجواد لا تتوقف على نوع سرجهِ كذلك لا تتوقف طيبة الرجل على ملبسه، بمعنى أنه من السذاجة تقييم الشخص من خلال مظهره الخارجي فقط.

أعود لحكاية الأخلاق فأقول إن منبعها الأساس كما هو معروف الأم والأب فإذا كانت أخلاقهما (مُهلهلة) فسيلبس الأبناء تبعاً لذلك (كسوة) من قلّة الأدب، لإن الأبناء أناثا وذكورا يُحاكون في أخلاقهم ما يشاهدونه في أمهاتهم وآباءهم وغالبا ما يتطبعون بطباعهم.

البنت ترى في أمها أعظم امرأة وأحسنهن أخلاقا، وتتمنى أن تصبح صورة طبق الأصل عنها. كذلك الولد يرى في أبيهِ بأنه الأقوى والأكمل وربما يُقاتل فيما لو قيل فيه كلمة نابية حتى ولو كان منحرفاً.

من هنا يجوز لي القول: إن من الطبيعي والمعتاد أن تحرص الحكومات، كل الحكومات على استثمار كل ثرواتها ومواردها الطبيعية لكنني أرى من باب أولى أن تولي حرصها أكثر على الاستثمار في الإنسان تعليمه/تدريبه/ حُسن وتمام أخلاقه، لأنه مصدر قوتها وثروتها غير الناضبة.

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