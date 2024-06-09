القادسية تُعلن عن تجديد عقد جونزاليس رسميًا

أعلن نادي القادسية عن تجديد عقد الإسباني ميتشيل جونزاليس المدير الفني للفريق، اليوم الإثنين.

وكان نادي القادسية حجز مقعده في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما فاز بلقب دوري الدرجة الأولى دوري يلو للموسم المنتهي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي القادسية عبر منصة “أكس” فيديو للمدرب مصحوب بالتعليق التالي: ” قدساوي أول وتالي، ميشيل جونزاليس معانا لـ 2025″.

جدير بالذكر أن نادي القادسية حصد لقب دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” برصيد 73 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه نادي العروبة.