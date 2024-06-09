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10 يونيو 2024

ديشامب يتحدث إصابة كليان مبابي بعد مشاركته في ودية كندا

رياضة
ديشامب يتحدث إصابة كليان مبابي بعد مشاركته في ودية كندا

تحدث ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن إصابة كيليان مبابي لاعب الديوك وريال مدريد، بعدما شارك في المباراة الودية أمام كندا.

وواجه منتخب فرنسا نظيره منتخب كندا، مساء الأحد، في مباراة ودية والتي جاءت في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة، كما شهدت المباراة مشاركة مبابي 15 دقيقة فقط.

وقال ديشامب في تصريحات للمؤتمر الصحفي عقب المباراة: “مبابي تلقى ضربة خلال المباراة الأخيرة، وأمس قبل المران كان هناك ورم دموي كبير في الركبة مما حد منه”.

وتابع: “لقد تلقى العلاج، كان أفضل بكثير اليوم ولكن حتى لو كان يريد أن يلعب كل شيء، ولم يكن هناك أي مخاطرة من الواضح أن الفريق الفرنسي، مع كيليان أو بدونه، مختلف”.

وتابع: “وأراد مبابي أن يلعب لمدة خمسة عشر دقيقة، ومن الواضح أنه عندما يكون كيليان في الملعب فإن ذلك يغير الكثير من الأشياء”.

جدير بالذكر أن بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو، ويقع المنتخب الفرنسي في المجموعة التي تضم رفقته كلا من منتخبات بولندا وهولندا والنمسا.

 

 

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