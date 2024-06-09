أستاذ هندسة مناجم لـ”الوئام”: استثمار السعودية في التعدين هدف استراتيجي

وضعت السعودية استراتيجية شاملة للتعدين وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بهدف تحديث قطاع التعدين ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة في السعودية، بالإضافة إلى وضع برنامج المسح الجيولوجي الذي سيقوم على مدى السنوات الست المقبلة، بجمع وتحليل بيانات مفصلة عن الموارد المعدنية في منطقة الدرع العربي، الواقعة غرب السعودية، وذلك من خلال أعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي، والمسح الجيوكيميائي متعدّد العناصر، وإنتاج الخرائط الجيولوجية التفصيلية.

وتدعم المعلومات والبيانات التي ستنتج عن البرنامج القرارات المستقبلية المتعلقة بسياسة التعدين، والخطط الاستراتيجية للقطاع، وستكون خطوة أساسية في تطوير أعمال التعدين في السعودية وجذب استثمارات ضخمة، محلية ودولية، إسهاماً في تحقيق رؤية السعودية 2030.

وبالإضافة إلى استكشاف المواد الخام، تقوم استراتيجية السعودية على مرحلة الصناعات الوسيطة، وتشمل عمليات التكرير والصهر لتصنيع المواد الأساسية؛ مثل سبائك الألمونيوم، وكتل الحديد الصلب، بالإضافة إلى مرحلة الصناعات التحويلية، التي تشمل تصنيع المنتجات شبه النهائية؛ كصفائح الحديد والألمونيوم، والمنتجات النهائية؛ كالأنابيب والقضبان.

وعن تطور قطاع التعدين في السعودية، يقول الأستاذ الدكتور سيد الطيب، الرئيس الأسبق لقسم هندسة المناجم والبترول والفلزات بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، إن “السعودية وضعت استراتيجية منذ سنوات للاستثمار في التعدين وتنويع مداخيل الاقتصاد بعوائد غير بترولية”، مؤكّداً أن تنمية القطاع التعديني هدف استراتيجي للسعودية.

ويوضح سيد الطيب، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن “تعدد روافد الدخل للدولة أمر ضروري، وفي المقدمة يأتي الاستثمار في القطاع الصناعي، وتحويل المادة الخام المُستخرجة من المناجم والمعادن إلى صناعات متعددة”.

ويضيف الطيب أن “السعودية بدأت ضخ استثمارات واستغلال المواد الخام وتوظيفها في الصناعة، وليس عبر تصديرها، وذلك عن طريق استغلال معادن الحديد والذهب والنحاس والبلاتنيوم والتيتانيوم والقصدير والفحم”، مشيراً إلى أن “السعودية بدأت في إعداد وتأهيل وتوطين صناعات قائمة على المواد الخام، وبذلك تُحقق مداخيل كبيرة، وتُسهم بنسبة كبيرة في الموازنة العامة الدولة”.

ويتابع: “السعودية بالفعل تسير على الطريق الصحيح عبر ضخ أموال واستثمارات في قطاع الاستكشاف على مدار 4 و5 سنوات، واستخراج الخامات، ثم بناء الصناعة على أساس المواد الخام، وإنشاء مصانع عملاقة باستثمارات جديدة تخدم البلاد”.