الهلال يتخذ قرارًا جديدًا بشأن البليهي

أتخذ نادي الهلال قرارًا جديدًا بشأن علي البليهي مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بشأن مصيره مع الزعيم.

وكشفت صحيفة الرياضية بأن إدراة نادي الهلال ستٌعفل بند تمديد عقد علي البليهي، لمدة موسمًا إضافيًا.

وأوضحت الرياضية بأن عقد البليهي مع الهلال سينتهي 30 يونيو الشهر الحالي، وسيكون هناك اتفاق بين الطرفين لبقاء اللاعب موسمًا إضافيًا.

وأشارت الرياضية إلى أن البليهي سيحظى بنفس مميزات عقده السابق مع الهلال، وفقًا للاتفاقية.

وقدم الهلال موسمًا استثنائيًا حيث حصد ثلاث بطولات وهم بطولة الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر.

كما حقق الهلال سلسلة تاريخية للانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، والتي بلغت 34 مباراة.