الاتفاق ينتظر موقف الاتحاد من المشاركة في بطولة كأس الخليج

ينتظر نادي الاتفاق قرار نظيره الاتحاد، بشأن المشاركة ببطولة كأس الخليج للأندية، في البطولة التي ستعود بعد غياب فترة طويلة وبالتحديد 9 سنوات.

ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط فأن نادي الاتحاد ما زال يدرس أمر مشاركته من عدمها في البطولة.

وأشارت الشرق الأوسط إلى أن الاتحاد سيتخذ القرار النهائي بشأن مشاركته في البطولة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت الشرق الأوسط بأن الاتفاق أول بطل خليجي سعودي متحمس لفكرة المشاركة في بطولة كأس الخليج في حال لم يشارك الاتحاد.

ويحق للاتحاد المشاركته في بطولة كأس الخليج، بعدما انهى موسمه في بطولة الدوري في المركز الخامس بجدول الترتيب.

فيما أنهى الاتفاق موسمه في بطولة دوري روشن التي توج بها الهلال، في المركز السادس وهذا الأمر يسمح له بالمشاركة في البطولة ولكن في حالة واحدة وهي اعتذار نادي الاتحاد عن المشاركة.