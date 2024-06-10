واشنطن تدعو مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار يدعم مقترح “هدنة غزة”

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، مجلس الأمن إلى التصويت على مشروع قرار يدعم مقترح الهدنة في قطاع غزة.

ومن المقرر إجراء التصويت الإثنين، لكن الرئاسة الكورية الجنوبية للمجلس لم تؤكد ذلك، وذلك وفقا لمصادر دبلوماسية.

وتنص المرحلة الأولى من المقترح الأمريكي على وقف إطلاق النار لـ6 أسابيع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأماكن المكتظة بالسكان في غزة، مع تبادل بعض الرهائن والأسرى.

وفي المرحلة الثانية، سيجري إطلاق سراح جميع الرهائن ووقف دائم للأعمال العدائية إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، أما المرحلة الثالثة فتتضمن إعادة إعمار غزة.