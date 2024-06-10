محلل سياسي لـ”الوئام”: يجب استكمال المعركة الدولية لنيل الاعتراف الكامل بفلسطين

الوئام – خاص

في مساندة عربية لطلب فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية، أكدت منظمة العمل العربية على ضرورة متابعة الطلب، بهدف إبراز اعتراف الدول الأجنبية بدولة فلسطين.

وتعد هذه الخطوة سقفاً مفتوحاً لإمكانية الوصول إلى اعتراف كامل من دول العالم، وإيجاد حلول واقعية بشأن القضية الفلسطينية، بحسب ما أكدت منظمة العمل العربية.

استكمال المعركة الدولية

وتعليقًا على الأمر قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الحكومة الفلسطينية يقع على عاتقها أمر هام وضروري يتلخص في ضرورة استكمال المعركة الدولية التي تخص الاعترافات الدولية وبخاصة الأوروبية بالدولة الفلسطينية.



وأضاف “الرقب” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن محاولة الانضمام لكل المؤسسات الدولية أمر مهم جداً من باب انتصار معنوي للشعب الفلسطيني.

أهمية الخطوة

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: “أمر الانضمام لمنظمة العمل الدولية لن يغير شيئًا على الصعيد القانوني ولكنها تفتح مجالات التعاون على مجال العمل في عدة دول وهذا أمر مهم في ظل ضغط الاحتلال على العمل الفلسطيني بشكل كبير جداً وهذا سيؤثر على الوضع الفلسطيني”.

يُذكر أن الحرب المستمرة منذ حوالي ثمانية أشهر داخل قطاع غزة، جددت الدعوات إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، رغم ارتكاب إسرائيل، العشرات من المجازر بحق أهل غزة.

ووفقا لبيانات السلطة الفلسطينية، وإعلانات أصدرتها مؤخرا حكومات في العالم اعترفت 146 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.