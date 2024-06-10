متأثرًا بانخفاض نشاط التعدين.. تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي 6.1% خلال أبريل

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي (IPI) بالسعودية انخفاضًا بنسبة 6.1% لشهر أبريل الماضي على أساس سنوي.

وكشف التقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء، الصادر اليوم الاثنين، عن تراجع الإنتاج الصناعي السعودي متأثراً بشكل مباشر بانخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 14.1% على أساس سنوي في أبريل الماضي.

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وخفضت السعودية إنتاجها النفطي ليصل إلى 8.9 ملايين برميل يومياً خلال أبريل الماضي.

وتأثر المؤشر بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر، نظرا للأهمية النسبية لهذا النشاط والتي بلغت 61.4% من وزن المؤشر، حيث يهيمن اتجاه مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر على الاتجاه العام للرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

وأظهرت بيانات حكومية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انكمش في الربع الأول 1.7 بالمئة عنه قبل عام، مع استمرار تراجع الأنشطة النفطية في التأثير على النمو الإجمالي.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 3.7 بالمئة في الربع الرابع من 2023، وكان الانخفاض في الربع الأول هو الربع الثالث على التوالي من الانكماش على أساس سنوي في السعودية، متأثرًا بتخفيضات إنتاج النفط وانخفاض أسعار الخام.

وكشفت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة النفطية انخفضت 11.2% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3.4% على أساس سنوي وزادت الأنشطة الحكومية 2%.

وأوضحت الهيئة أن الأنشطة غير النفطية سجلت ارتفاعا قدره 3.4% في الربع الأول على أساس سنوي، ونحو 0.9% على أساس ربعي.

وتتوقع “فيتش” أن يسجل القطاع غير النفطي معدل نمو 4.5% باستثناء القطاع الحكومي في الفترة 2024-2025، مقابل نحو 5% في الفترة 2022-2023، بدعم من استثمارات القطاع العام، وإصلاح بيئة الأعمال، وانخفاض أسعار الفائدة تدريجيًا، ونمو الائتمان القوي، والتطوير المستمر لقطاعي التجزئة والسياحة، ومكاسب التوظيف.

فيما أدت الزيادة في استثمارات القطاع العام، إلى جانب مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي بالسعودية.

وكان وزير المالية محمد الجدعان، صرح سابقًا أن السعودية لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، لكنها تركز على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق رؤية السعودية 2030.