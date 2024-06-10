احتساب نسبة التذبذب لسهم “ساسكو” على أساس سعر 57 ريالاً

أعلنت “تداول السعودية” اليوم الاثنين عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات “ساسكو” على أساس سعر 57 ريالاً.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات وافقت أمس الأحد على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.

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وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 57 ريال اليوم الإثنين وإلغاء الأوامر القائمة.

وستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية “ايداع” بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو الجاري.